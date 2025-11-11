Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України

Колишньому заступнику міністра соціальної політики Миколі Шамбіру оголосили підозру провал запуску державної електронну систему E-social. Система мала об’єднати інформацію про всі соціальні виплати, пільги та субсидії – на розробку системи витратили 23,7 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у вівторок, 11 листопада.

Прокуратура повідомляє, що у 2018 році Міністерство соцполітики замовило розробку системи у корпорації з чотирьох компаній. Контракт оцінили у понад 3,3 млн доларів, а у 2018-2019 роках розробникам заплатили 23,7 млн грн державних грошей.

Після розробки системи виявилося, що вона непридатна для роботи і не може працювати з державними реєстрами. Через це у 2021 році контракт розірвали.

Державна аудиторська служба у 2024 році підтвердила, що тендер провели з порушеннями, а пропозицію цих компаній взагалі треба було відхилити ще на старті. Збитки для держави оцінили у 23,7 млн грн.

Гроші на створення E-social надавав Світовий банк у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Тепер Україна має повернути ці гроші з відсотками.

Миколі Шамбіру інкримінують службову недбалість, яка призвела до великих збитків державних грошей. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення або обмеження волі та заборону обіймати певні посади.

Зараз Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України.

2008-2014 Микола Шамбір очолював департамент пенсійного забезпечення мінсоцполітики.

У жовтні 2014 року Микола Шамбір був призначений першим заступником голови Пенсійного фонду. У 2016 році повернувся у Мінсоцполітики на посаду першого заступником голови відомства.

У вересні 2019 року Микола Шамбір був звільнений з цієї посади.