РАГУlive. Випуск за 22 жовтня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Ми знову зібрали їх до купи. Свіжий випуск антихампроекту РАГУlive до вашої уваги – це топ за тиждень. Шукайте своїх «героїв» та додавайте нових, бо нам не все одно.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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