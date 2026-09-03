Реактивний дрон влучив у 21-поверхівку в Одесі, 17 поранених
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста
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В Одесі внаслідок нічного російського удару по багатоповерховому будинку постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджені 20 квартир на 10–17 поверхах 21-поверхового будинку та автомобілі. Про це 3 вересня повідомили Нацполіція та керівник Одеської МВА Сергій Лисак.
На місці працюють комунальні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Також розгорнули оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації.
Поліцейські фіксують наслідки воєнного злочину РФ та збирають докази.
Фото Одеської МВА та поліціїОперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 24 серпня російські війська атакували два гіпермаркети «Епіцентр» в Одесі. Там спалахнули масштабні пожежі, п’ятеро людей отримали травми.