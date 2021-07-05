Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вдався до маніпуляції стосовно позиції інших країн-членів «нормандської четвірки» у питанні переговорів щодо Донбасу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Пєсков повторив вже звичну тезу Кремля про те, що Україна нібито «не виконує Мінські домовленості та безпідставно називає Росію стороною війни на Донбасі».

Однак цього разу Пєсков пішов далі і заявив, що решта країн Нормандської четвірки теж не визнають РФ стороною конфлікту.

«Це переконана позиція України. Дійсно, вони намагаються представити нашу країну учасником конфлікту. Що цілком не відповідає дійсності. Це неприйнятне ні для нас, ні для інших, напевне, учасників "четвірки"», – заявив Пєсков.

Після цього він висловив невдоволення тим, що країни Нормандської четвірки та інші країни заходу не можуть змусити Україну виконувати Мінські угоди. Натомість, проти Росії через це запроваджуються санкції, а жодної санкції не запроваджено щодо України.

Варто зазначити, що протягом останніх семи років, відколи триває війна на Донбасі, Росія постійно намагається заперечити, що вона є стороною конфлікту, а виставляє себе лише як «посередника у переговорах між Києвом та так званими «республіками Донбасу» у внутрішньому конфлікті».

Насправді, висновок Пєскова суперечить офіційним заявам світових лідерів. До переговорів у форматі «нормандської четвірки» входять Росія, Україна, Німеччина та Франція. Німеччина та Франція входять і до країн Великої сімки «G7». Нещодавно на зустрічі лідерів цих країн вкотре було офіційно заявлено про те, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Про це йдеться у комюніке від 13 червня.

Минулого разу такая заява робилася теж нещодавно – у березні 2021 року. Тож очевидно, що з урахуванням позицій цих країн, для всіх них хибним є те, як Росія намагається подати свою роль у збройному конфлікті на Донбасі.