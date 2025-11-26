З 28 листопада у закарпатських музеях діятимуть резиденції святого Миколая. Відкриття святкових фотозон анонсували Мукачівський історичний музей (замок «Паланок»), замок «Сент-Міклош» у Чинадієві та Закарпатський музей народної архітектури та побуту.

Мукачівський замок «Паланок»

Резиденцію святого Миколая відкриють у середньому дворі Мукачівському замку 28 листопада. Вона діятиме по 6 грудня. Графік роботи – з 12:00 до 17:00.

Резиденція св. Миколая у Мукачеві діятиме з 28 листопада по 6 грудня

«Гарантуємо спілкування зі святим Миколаєм, новорічну фотозону, музичний супровід та написання листа з побажаннями», – зазначили в Мукачівському історичному музеї.

Адреса – м. Мукачево, вул. Замкова Гора.

Ужгородський скансен

Резиденцію Миколая у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту традиційно розташують у Шелестівській церкві. Резиденція працюватиме з 1 по 6 грудня:

11:00-13:00 – для колективних відвідувань (дитсадки, школи);

15:00-18:00 – для індивідуальних відвідувань (батьки з дітьми).

Резиденція в Ужгородському скансені працюватиме з 1 по 6 грудня

Обов’язковий попередній запис за номером +38 095 42 40 672. Вхід за одну людину – донат від 100 грн на потреби ЗСУ.

«Кожна дитина отримає невеличкий подарунок від музею. Якщо бажаєте, щоб Миколай передав дитині особистий подарунок, – його помічниці та помічники залюбки допоможуть. Також можна передати лист Миколаю – просто повідомте про це під час запису», – розповіли в Ужгородському скансені.

Адреса – м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а.

Чинадієво і Завидово, Мукачівщина

Чинадіївський замок «Сент Міклош» запрошує до резиденції святого Миколая 6 грудня. Попередній запис шкільних груп – за телефоном 099 444 55 08.

Адреса – селище Чинадієво, вулиця Августина Волошина, 53Б.

Святкова програма до Миколая у Чинадіївському замку відбудеться 6 грудня

Резиденція Миколая у селі Завидово біля Мукачева прийматиме організовані групи дошкільнят і школярів з 1 по 7 грудня.

Резиденція Миколая у селі Завидово

У програмі – прикрашання медових пряників кольоровою глазур’ю, виготовлення ялинкових прикрас із природних матеріалів, доглядання за овечками та святкова фотосесія з Миколаєм.

Попередній запис шкільних груп за телефоном 099 633 5452.

Адреса – с. Завидово Мукачівської громади.