Володимир Зеленський та Армін Паппергер під час зустрічі у лютому 2025 року

Німецький збройовий концерн Rheinmetall перепросив за порівняння українських виробників дронів з домогосподарками. Відповідний допис у неділю, 29 березня, опублікували на акаунті концерну в соцмережі ікс.

Rheinmetall заявив, що «з найвищою повагою» ставиться до українців, які понад чотири роки вимушені оборонятися від російських атак.

«Кожна жінка та чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас натхненням. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні», – йдеться у заяві Rheinmetall.

Як повідомляв ZAXID.NET 28 березня, генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час розмови з журналістом Atlantic Саймоном Шустером розкритикував українських виробників дронів.

Зокрема, Паппергер заявив, що українські розробники «граються з “Лего”», наголосивши, що вони не продукують інновацій. Журналіст звернув увагу на те, що Україна є найбільшим виробником дронів серед демократичних країн й згадав про українські оборонні компанії Fire Point та Skyfall. На це Паппергер заявив, що вони «українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація».

Заяви Арміна Паппергера викликали обурення серед українців. Представник української компанії Skyfall у коментарі Саймону Шустеру зауважив, що «якщо для знищення танків та артилерії достатньо дрона, зробленого українськими “домогосподарками”, то, схоже, офіційно розпочалась ера “домогосподарок”».

Також реакцію на слова Паппергера у соцмережі ікс опублікував радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин: «Я відвідую понад 200 військових заводів на рік. Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, проте їм доводиться важко працювати на військових заводах».