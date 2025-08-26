У Львові все ще літо, але вже не спекотно

У середу, 27 серпня, погоду у Львові та на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр. Опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями, вітер південний – 5-10 м/с. Температура повітря у Львові 27 серпня становитиме вночі 7-9 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси. По Львівщині вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів вище нуля, вдень – 21-26. Як повідомляв ZAXID.NET, 25 серпня синоптики зафіксували у Львові температурний рекорд. Вночі мінімальна температура повітря становила +4,3°С. Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С.

