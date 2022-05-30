Російські військові перекидають техніку в тимчасово окуповані міста і села, перегруповують підрозділи і готують наступи на Слов’янськ з Ізюму і Лиману. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

З метою підвищення оперативності перекидання військ і техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, і також проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси і техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження українських військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій ЗСУ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.