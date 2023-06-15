Ракетний комплекс «Бал» може уражати цілі на відстані понад 500 км

Російські війська нарощують у прикордонних з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Через це для низки областей є загроза завдання ракетних ударів, сказав на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал"», – розповів Громов, якого цитує «РБК-Україна».

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35. За словами представника Генштабу, дальність стрільби цих ракет дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

«Бал» – російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У. Водночас у жовтні 2021 року в Росії заявляли, що збільшили дальність цього комплексу до понад 500 км, а його ракети можуть уражати не лише надводні, але й сухопутні цілі.