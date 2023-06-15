Рятувальники допомагають виносити вцілілі речі місцевій мешканці з кішкою Сімбою на руках, Кривий Ріг, 13 червня 2023

Росіяни вчергове вночі атакували Україну дронами та ракетами. Протиповітряна оборона за час атаки знищила 22 повітряні цілі, зокрема – 20 дронів-камікадзе Shahed136/131 та одну крилату ракету. Вибухи лунали, зокрема, в Кривому Розі та на Одещині.

Про вибухи у Кривому Розі о 03:56 повідомив голова міської військової Адміністрації Олександр Вілкул. Згодом у Повітряних силах підтвердили влучання ракет у промислове підприємство на Дніпропетровщині. Відомо, що росіяни випустили крилаті ракети Х-101/555 з літаків стратегічної авіації з Каспійського напрямку. Загалом було здійснено чотири пуски.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські ракети влучили у два промислові підприємства. Поранення отримав 38-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

«На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус», – додав Лисак.

За його словами, крилату ракету також було збито над Кривим Рогом, її уламки пошкодили автомобіль.

Крім того, над Одещиною вночі збили 13 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136/131, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. З його слів, ППО збила всі дрони, які були спрямовані на Одещину.

Лисак своєю чергою додав, що ще п’ять дронів було збито над Дніпропетровщиною. У Повітряних силах додали, що загалом на сході та півдні вдалося знищити 20 дронів-камікадзе: крім 13 дронів, знищених над Одещиною, і 5 над Дніпропетровщиною, 2 дрони знищили на підльоті до Харкова. Крім того, на сході знищили також розвідувальний дрон росіян.

Нагадаємо, і Кривий Ріг, і Одеса вже зазнавали повітряних атак цього тижня. Зокрема, Кривий Ріг російські воєнні злочинці атакували вночі 13 червня, загинули щонайменше 12 людей. Російські ракети влучили в кілька цивільних об’єктів, зокрема – у житлову п’ятиповерхівку.

Одесу росіяни атакували ракетами вночі 14 червня. Загинули троє людей. Ракети пошкодили низку цивільних об’єктів, зокрема – склад однієї з торгових мереж і магазини.