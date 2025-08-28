Корабель «Сімферополь», про ураження якого заявляють росіяни

Російська армія уразила один із кораблів Військово-морських сил Збройних Сил України. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще кілька зазнали поранень, повідомив у коментарі «Укрінформу» речник ВМС Дмитро Плетенчук.

У четвер, 28 серпня, російські пропагандистські телеграм-канали заявили, що росіяни начебто уразили розвідувальний корабель ВМС ЗСУ «Сімферополь». Плетенчук підтвердив факт удару по кораблю, проте не уточнив, чи йдеться про «Сімферополь».

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», – сказав Дмитро Плетенчук.

Наразі тривають пошуки ще кількох моряків.

Зазначимо, «Сімферополь» – середнє розвідувальне судно проєкту «Лагуна». Корабель збудували на ПАТ «Кузня на Рибальському» та спустили на воду у 2019 році. До складу ВМС «Сімферополь» увійшов 2021 року.