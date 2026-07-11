Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу

У ніч на суботу, 11 липня, російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед яких одна дитина. Про це повідомили міський мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС.

Відомо, що перші вибухи у Києві пролунали близько 03:39. При цьому повітряну тривогу оголосили вже після кількох вибухів. Загалом вона тривала майже півтори години.

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За попередніми даними, наслідки атаки зафіксовано в кількох районах Києва:

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у Святошинському районі попередньо сталося влучання у нежитлову будівлю;

попередньо сталося влучання у нежитлову будівлю; у Дарницькому районі загорілася трансформаторна підстанція;

загорілася трансформаторна підстанція; у Солом'янському районі виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі;

виникла пожежа у триповерховій офісній будівлі; у Дніпровському районі зафіксовано задимлення на території нежитлового об'єкта.

За інформацією ДСНС, внаслідок російського удару постраждали 10 людей, серед них одна дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу, а всі екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Оновлено о 10:44. За даними президента Володимира Зеленського, кількість постраждалих збільшилася до 11 людей.

«Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські війська останніми днями посилили удари балістичними ракетами по українській столиці. У ніч на середу, 8 липня, внаслідок атаки у Святошинському та Деснянському районах Києва виникли пожежі.