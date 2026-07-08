Росія вдарила балістичними ракетами по Києву, спалахнули пожежі
Двоє людей постраждали
У ніч на середу, 8 липня, російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки у Святошинському та Деснянському районах столиці виникли пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.
За даними рятувальників, у Святошинському районі загорілися адміністративна будівля та складські приміщення. Поранення дістали двоє людей, одного з них госпіталізували. Крім того, за іншою адресою у цьому ж районі сталася пожежа в гаражному кооперативі, яку вогнеборці вже ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
У Деснянському районі через російську атаку загорілися складські приміщення.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У ДСНС зазначили, що на інших локаціях пожежі вже локалізовано. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо можливих загиблих і кількості постраждалих уточнюється.
Повітряні сили повідомили, що загалом противник вночі атакував двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 139 ворожих дронів, однак знову жодну балістичну ракету знешкоджено не було, їхнє влучання зафіксували на чотирьох локаціях.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет різних типів і 351 безпілотник.
Сили ППО знищили або подавили 363 повітряні цілі. Серед них – 31 крилата ракета Х-101, усі шість ракет «Калібр» та 326 безпілотників. Однак українській протиповітряній обороні не вдалося збити жодної балістичної чи протикорабельної ракети.