Внаслідок атаки виникли пожежі

У ніч на середу, 8 липня, російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки у Святошинському та Деснянському районах столиці виникли пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.

За даними рятувальників, у Святошинському районі загорілися адміністративна будівля та складські приміщення. Поранення дістали двоє людей, одного з них госпіталізували. Крім того, за іншою адресою у цьому ж районі сталася пожежа в гаражному кооперативі, яку вогнеборці вже ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.

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У Деснянському районі через російську атаку загорілися складські приміщення.

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У ДСНС зазначили, що на інших локаціях пожежі вже локалізовано. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо можливих загиблих і кількості постраждалих уточнюється.