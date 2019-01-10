Росія відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо полонених українських моряків

РФ не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини, який зобов’язав російську владу надати належну медичну допомогу захопленим українським морякам.

Про це передає УНІАН, з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, яка сьогодні зустрілася з родичами 24 українських військовополонених. За словами Денісової, РФ відмовилась виконати рішення ЄСПЛ, а у якості відповіді прес-служба ФСБ просто повідомила, що з моряками «все добре». Денісова також заявила, що Росія не виконує ні власне, ні міжнародне законодавство, оскільки офіційна Москва відмовляється визнати українських моряків військовополоненими і діяти, згідно з Женевською конвенцією.

Нагадаємо, що 7 січня Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо порушення прав затриманих українських моряків. Раніше ЄСПЛ зобов'язав Росію повідомити про місцезнаходження та стан захоплених військових, забезпечити лікуванням. Також суд зобов'язав Росію повернути всіх військових Україні. З головних вимог - пояснити причини затримання українських військовослужбовців у територіальних водах Криму.

Російські військові атакували і захопили три українські кораблі в окупованій ними Керченській протоці в неділю, 25 листопада, коли вони направлялися з Одеси в Маріуполь. Після чого, 27 листопада російський суд заарештував усіх українських моряків. Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону). Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити. Загалом на бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебувало 24 українські моряки.