Росія закрила три райони Чорного моря поблизу окупованого Криму для військових та державних кораблів інших країн. Про це повідомив російський сайт новин РБК в суботу, 24 квітня.

Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії ​вздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, а також прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова на та невелика ділянка на заході Криму.

Росія такого рішення не пояснила, однак заявила, що «відмітила райони, які не виходять за зовнішні кордони територіального моря». Відомо, що обмеження діятимуть до 31 жовтня 2021 року.

Раніше Пентагон розкритикував рішення Росії на півроку закрити частини Чорного моря та назвав це спробою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас ЄС і НАТО закликали Росію забезпечити вільне судноплавство та відкритий доступ до українських портів в Азовському морі.