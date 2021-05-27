ЦВК Росії затвердила схему, яка передбачає можливість онлайн-реєстрації на вибори у Думу, а потім і можливість проголосувати на них. Журналісти «Радіо Свобода» переконують, що це допоможе провести незаконні вибори в ОРДЛО».

Зазначається, що одна з п'яти російських областей, де буде діяти ДЕГ, – Ростовська. Якщо вибори в Думу будуть організовані на підконтрольній Росії частини Донецької і Луганської областей, то саме це може стати механізмом їх проведення.

Вибори у Росії заплановані на вересень 2021 року. Влітку 2020 року жителі ОРДЛО з російськими паспортами вже брали участь в голосуванні за поправки до Конституції Росії. Тоді були організовані автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці на території Росії. Возили людей саме в Ростовську область.

З того часу Росія видала додатково ще кілька сотень тисяч паспортів в ОРДЛО. Тож при голосуванні онлайн буде легше забезпечити участь людей у ньому.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорює видачу своїх паспортів на окупованій території в спрощеному порядку. Наразі паспорти там отримали майже 600 тис. українських громадян.