У Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ в ніч на вівторок, 14 липня, спалахнули пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомили у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували.

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У Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім того, на одній із локацій зафіксовано вирву від удару. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.

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Ще за двома адресами рятувальники зафіксували падіння уламків – у дворі житлового будинку та на території приватного домоволодіння. Пожеж на цих локаціях не виникло.

За даними ДСНС, внаслідок атаки жертв і постраждалих немає.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного удару близько 00:16. Після цього у Києві пролунала серія вибухів. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 01:06.

Доповнено о 09:31. За даними Повітряних сил, у ніч на 14 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 135 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона ліквідувала п'ять балістичних ракет, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ударних безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано ще на 10 локаціях. Інформація щодо двох балістичних ракет уточнюється.

Російські війська вже кілька разів за останні тижні атакували Київ балістичними ракетами. Зокрема, в ніч на суботу, 11 липня, внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед яких одна дитина.

У ніч на середу, 8 липня, внаслідок атаки у Святошинському та Деснянському районах Києва виникли пожежі.