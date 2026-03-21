Росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю

Вранці суботи, 21 березня, російські військові атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та Запорізька обласна прокуратура.

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 07:40. Під атаку ударного дрона потрапив приватний будинок. Внаслідок обстрілу загинули 42-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще семеро місцевих жителів отримали травми, серед них – двоє дівчат 15 та 11 років.

«Жінкам 84 та 74 років діагностована гостра реакція на стрес, після отримання медичної допомоги вони лікуватимуться вдома. У дівчат мінно-вибухові травми та контузії. Стан 46-річного чоловіка – середній, він лишається під наглядом лікарів. 44-річні жінка та чоловік лікуватимуться вдома», – повідомив Іван Федоров.

У прокуратурі уточнили, що через удар дрона у місті зруйнований будинок. Крім того, вибухова хвиля пошкодила автомобілі та житлові будинки, що розташовані поруч. Також під атаку потрапило промислове приміщення інфраструктурного об'єкта.

На місці події працювали 26 рятувальників, які загасили пожежу у будинку площею 50 м². Близько 14:00 у ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на суботу, 21 березня, росіяни атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області. Внаслідок атаки Чернігів повністю залишився без електропостачання.