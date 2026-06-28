Внаслідок атаки зруйновані кілька житлових будинків

Уранці неділі, 28 червня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки зайнялися пожежі, є загиблі та поранені, повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров, а також пресслужбі ДСНС.

Вибухи пролунали у Запоріжжі близько 10:00. До того влада Повітряні сили попередили про ризик застосування швидкісних ракет та керованих авіабомб проти міста.

На фото і відео, поширених Запорізькою ОВА, видно, що удар припав на цивільну інфраструктуру. На кадрах видно знищені житлові будинки та гаражі.

«Через атаку ворога частково зруйновано житлові будинки та пошкоджено сусідні оселі, без подальшого займання. Крім того, горів гараж з автомобілем всередині — рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 м². Також пошкоджень зазнали поруч розташовані споруди та багатоквартирний будинок», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Станом на 16:00 відомо про двох загиблих внаслідок атаки, серед них – 53 річна жінка. Інформацію про ще одну загиблу людину встановлюють.

Ще щонайменше 16 людей зазнали поранень. Серед них – двоє дітей 5 та 16 років.

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За даними ДСНС, рятувальники дістали з-під завалів жінку та дитину. В якому вони стані, у пресслужбі ДСНС не уточнили.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня росіяни також завдали ударів по Києву та Харкову. Унаслідок атаки виникли пожежі, є потерпілі.