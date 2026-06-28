Росія запускала балістичні ракети з території Брянської та Курської областей РФ

Уночі неділі, 28 червня, російські війська атакували Київ та Харків балістичними ракетами. Унаслідок атаки виникли пожежі, є потерпілі. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко й мер Харкова Ігор Терехов.

Перші вибухи у Києві пролунали о другій годині ночі. Кличко повідомив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Київ балістичними ракетами, запущеними з території Брянської та Курської областей РФ.

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О 02:47 Тимур Ткаченко написав, що через ворожу атаку в Дарницькому районі постраждала одна людина. Також у районі виникли кілька пожеж.

«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля», – ішлося в повідомленні.

О 03:14 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння ворогом.

Уранці керівник Київської МВА зазначив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох.

Близько 04:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ракет в Основ'янському районі міста. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки удару уточнюються.

Як писав ZAXID.NET, 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що російському диктатору Владіміру Путіну передали пропозиції України щодо зустрічі на рівні лідерів та завершення війни. На думку українського президента, така зустріч можлива.