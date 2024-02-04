Уламки пошкодили кілька прилеглих будівель

У неділю, 4 лютого, російську окупанти атакували місто Торецьк, розташоване на Донеччині, артилерією. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, одна людина загинула і щонайменше двоє отримали поранення, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Росіяни здійснили атаку на Торецьк приблизно о 13:00. Для обстрілу окупанти застосували артилерію, яку скерували на житлову забудову.

«Внаслідок атаки окупантів, ймовірно, з використанням артилерії, на одній з вулиць загинув 58-річний житель. Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу – у них діагностовані осколкові поранення кінцівок», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Ще кілька прилеглих будівель пошкодили уламки.

Постраждалим мешканцям надається медична допомога. За фактом обстрілу Торецька прокурори відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).