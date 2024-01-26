Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки

Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 26 січня, випустили по Мирнограду, що на Донеччині, дві ракети. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, шестеро мешканців міста поранено, повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Більшість постраждалих від обстрілу отримала мінно-вибухові травми, рани та забої. Серед шістьох постраждалих мешканців – дві дитини.

«Внаслідок ворожої атаки отримали поранення 6 місцевих мешканців – троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Крім того, зазнала поранень дівчинка восьми років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували у своїх домівках», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу. У Мирнограді пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також господарські споруди.

Якими саме ракетами росіяни атакували місто, встановлюють правоохоронці. За фактом порушення законів та звичаїв війни прокуратура відкрила кримінальне провадження (ч. 1 ст. 438 ККУ).