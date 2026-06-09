За чотири роки повномасштабної війни ракети зазнали двох суттєвих змін

Російські окупанти почали застосовувати у крилатих ракетах «Калібр» касетну бойову частину. Ракети з бойовою частиною цього типу почали збивати навесні, повідомили у вівторок, 9 червня, у пресслужбі Міноборони.

Військові інженери та науковці міністерства оборони провели аналіз збитих «Калібрів» та виявили, що вони зазнали двох значних доопрацювань.

«У ракетах “Калібр”, які РФ застосовувала з 2022 до початку 2026 року, бойова частина є осколково-фугасною. Але цього року фахівці Міноборони України зафіксували принципову зміну: у ракетах, збитих навесні, вперше було встановлено касетну бойову частину. Противник зробив це, щоб збільшити площу ураження та застосовувати ракету проти розосереджених цілей», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Крім того, росіяни повернулися до використання імпортних компонентів для ракет. За даними Міноборони, у 2023-2024 роках Росія поступово переходила на вітчизняну елементну базу для «Калібрів», проте вже у наступні роки ракети знову мали іноземні комплектуючі.

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«Ймовірно, перехід на власну електроніку погіршив точність наведення, і виробник повернувся до перевіреної схеми», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Міноборони додали, що аналітикам вдалося встановити всіх виробників електроніки для ракет «Калібр», а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до їхнього виробництва. Цю інформацію передадуть для опрацювання в межах санкційної політики.

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Нагадаємо, у травні агентство Reuters із посиланням на українських експертів повідомило, що заявлений як нова експериментальна зброя «Орєшнік», випущений по Львову у січні 2026 року, виготовили девʼять років тому. Ракету, яку росіяни називають новою, виготовили у 2017 році з виключно російських та білоруських компонентів.