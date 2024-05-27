Правоохоронці виявили нерозірваний боєприпас за 80 м від «Епіцентру» в Харкові

Жертв цілеспрямованого російського обстрілу «Епіцентру» у Харкові, який росіяни атакували 25 травня, могло бути більше: приблизно за 80 метрів від будівельному гіпермаркету правоохоронці знайшли нерозірваний боєприпас. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області у понеділок, 27 травня.

Як розповіли у відомстві, знайдений боєприпас попередньо є уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас (УМПБ) Д-30. Саме таким окупанти поцілили в гіпермаркет, що станом на 18:00 понеділка призвело до підтвердженої загибелі 18 людей.

У прокуратурі вважають, що той факт, що снаряд «дивом» не долетів до гіпермаркету є дивом, адже в протилежному випадку жертв від російської атаки могло бути набагато більше.

Слідство також з’ясувало, що встановило, що російські військові коригували вогонь за допомогою БпЛА-розвідників. Як вважають у прокуратурі, це вказує на свідому тактику Росії, спрямованої на знищення цивільного населення Харкова.

«Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 25 травня, росіяни випустили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові дві керовані авіабомби. У момент влучання в торгівельному закладі перебували працівники та відвідувачі. Внаслідок влучання розпочалась пожежа на площі 10 тис. м².

Компанія «Епіцентр» заявила, що виплатить по 1 млн грн родинам усіх загиблих під час російського удару. Також матеріальну підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.