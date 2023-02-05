На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти вилучають із фондів загальних та шкільних бібліотек українські книги та спалюють їх у котельнях, повідомив Центр національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За його інформацією, у тимчасово захопленому місті Ровеньки Луганської області зафіксували випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. Водночас окупанти виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги», – сказано в повідомленні ЦНС.

Раніше окупаційна влада Луганщини спрямували керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ із порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій.