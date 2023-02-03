Бійці Сил спеціальних операцій у взаємодії 72 ОМБр влаштували засідку в тилу ворога на Донеччині, знищили модернізований російський танк Т-80 і взяли в полон членів екіпажу, у тому числі і двох братів з 155 бригади морської піхоти РФ, що базується у Владивостоці. Важливо, що ця спецоперація бійців ССО пройшла без втрат і зірвала запланований ворогом штурм біля Вугледара.

ZAXID.NET отримав унікальні відеозаписи зі свідченнями двох полонених, які виявилися рідними братами та вижили завдяки українським військовим.

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44-річний росіянин Вячєслав Чєртєнков разом зі своїм молодшим братом Павлом Чєртєнковим приїхали в Україну, щиро сподіваючись визволити нас від нацистів. Ідейні росіяни подолами майже 10 тис. км від власного дому, переконані, що в Україні націоналістичні батальйони вбивають «мирное русскоязычное население» і без них українці пропадуть. Так було доти, доки українські військові не врятували своїх же ворогів. Завдяки їм брати досі живі й відносно здорові.

Старший брат

Вячєслав Чєртєнков вступив до лав російської армії добровільно, через кілька місяців після початку великої війни. Він підписав контракт на три місяці та потрапив до 155 бригади морської піхоти, що базується у Владивостоці. Чєртєнков став навідником танка Т-80. Разом із братом Павлом вони попали в один екіпаж, а згодом і в полон.

На початку відео танкіст одразу зізнався: «Я повний дов***об». Росіянин говорив через біль від поранень, крізь зуби. Він виправдовувався, мовляв, пішов воювати, бо російська пропаганда роками промивала йому мізки. «Якщо не ми, то хто? Націоналістичні батальйони хочуть вбити мирне російськомовне населення. Ми маємо помогти», – сказав В'ячеслав, що такі слова чув по телевізору щодня, – «Але щось націоналістів я не бачив. Розчарувався звісно», – сумно додав.

За словами російського танкіста його армія воює «дуже тупо». Розповів, що за кілька днів на території України згоріла більша частина їхніх танків, а з двох рот, які вийшли на бойове завдання залишилося лише 20 людей. Росіянин зізнався, що його самого відправили на завдання на поламаному танку. «Наше командування випускало мене на це завдання, розуміючи, що в мене тяги тупо немає [в танку], і якщо я зупинюся, то я буду як мішень. С*ки. Чи то вони спеціально так робили? Я працював на танку, на якому не працює рульова система», – розповів Вячєслав Чєртєнков.

«Я не знаю чому ви так вміло воюєте, але я можу сказати чому наші дов****би не вміють. Тому що нашому командуванню плювати на людей і на навчання... Така техніка як танк чи артилерія потребує серйозної підготовки. Видно, що ваші хлопці більше підготовлені, ніж наші. Тактика, яку ви вибрали, себе виправдовує, а наші до того ще не дійшли», – додав танкіст.

Вячєслав Чєртєнков відверто розповів, що перед тим як потрапити в український полон, він не здавався і відстрілювався. «Я мав багато поранень, відстрілювався. Ви мали право мене застрелити, але витягли і надали мені допомогу... Я дуже здивувався... не зважаючи на те, що ми воюємо один проти одного. Якби мені не надали допомогу, я був би вже мертвий...», – підсумував тепер вже колишній ідейний росіянин.

Брат 2

Молодший брат Павєл Чєртєнков теж добровільно пішов воювати в Україну. Йому 40 років. Мотивація йти на війну така ж як у старшого брата – визволяти від нацистів. «Пішов, бо по телевізору казали, що тут працюють нацистські організації, і що у війну скоро вступить Європа. Хотів помогти населенню Донбасу, думав, буду гуманітарку возити, а попав у танк», – сказав росіянин, а потім додав, що записався в армію «по дурості».

Націоналістичних батальйонів в Україні Павєл Чєртєнков не побачив, зате дізнався про кількість втрат у власній армії: «Половина піхотинців морської бригади знищена... Як я знаю, то від початку року половина роти морської бригади вже знищена».

Російський танкіст нібито не знає про звірства та воєнні злочини росіян у Бучі та Бородянці, проте про Маріуполь чув. «Маріуполь бомбили російські льотчики, росіяни заходять на чужу територію і хочуть її забрати», – відверто сказав російський військовий.

Танкіст Павєл Чєртєнков спробував переконати, що він не брав участі у наступі, лише стріляв з танка навісом. А під час останнього завдання, яке дав комбат, його танк підірвався на міні. «Я чудом виліз, потім під час пожежі підірвався БК [бойовий комплект]. Мене взяли в полон і дали знеболювальне», – розповів Чєртєнков.

Після того, як українські військові надали першу медичну допомогу російському солдату, його світ перевернувся з ніг на голову. «Я думаю, що Україна на своїй території і виграє цю війну, я не підтримую свого президента. Владімір Владімірович зупиніться! Мамо, пробач мене, дурня», – додав росіянин.