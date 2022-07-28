Росіяни обстріляли Бахмут з «Ураганів», є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Внаслідок російського удару пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків
Військові російської окупаційної армії 28 липня обстріляли Бахмут Донецької області, у результаті обстрілу загинули три людини, 3 особи отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків», – повідомив Кириленко.
Як він додав, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.
Як інформував ZAXID.NET, російські війська вранці 27 липня обстріляли Бахмут, в результаті частково зруйнувана двоповерхова будівля готелю.
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