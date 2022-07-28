Внаслідок російського удару пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків

Військові російської окупаційної армії 28 липня обстріляли Бахмут Донецької області, у результаті обстрілу загинули три людини, 3 особи отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків», – повідомив Кириленко.

Як він додав, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

Як інформував ZAXID.NET, російські війська вранці 27 липня обстріляли Бахмут, в результаті частково зруйнувана двоповерхова будівля готелю.