Російські військові обстріляли готель у Бахмуті

У Бахмуті Донецької області російські військові обстріляли готель. За попередньою інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, є загиблі та поранені.

«У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція», – написав у Telegram Кириленко.

Фото Павла Кириленка та ДСНС

В ДСНС повідомили, що о 9:25 під час проведення пошуково-рятувальних робіт з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Від початку проведення рятувальних робіт на місці події виявлено тіло 1 загиблої особи, постраждало 4 особи.

Також у ДСНС Донеччини близько 10:40 розповіли, що підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжують.

Від Головного управління залучено 28 рятувальників та 5 одиниць техніки (3 АЦ, 2 автомобілі ШМД), 2 автокрани та 2 трактора від місцевих органів влади.

Кириленко також розповів, що зранку 27 липня ворог завдав трьох ракетних ударів по Торецьку, а також один – по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі, ніхто не постраждав. В Авдіївці, окрім ракети, загарбники тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ — наслідки обстрілу встановлюють.

Також росіяни обстріляли місто Курахове, а також Гірник, Курахівку і Гострий. Інформацію щодо наслідків ще уточнюють. Тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

За інформацією Кириленка, вночі і вранці обстріли також тривали в Очеретинській громаді, найбільше – на околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

Також раніше Кириленко повідомив, що за 26 липня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще одна людина отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також Кириленко оприлюднив фотографії руйнувань.