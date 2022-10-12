У Луганській області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримати паспорт громадянина РФ до 1 січня. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни «дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні?».

Як зазначив Гайдай, з 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключно за наявності індивідуального особового рахунку.

«Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність», – зазначив очільник ОВА у Telegram.

Також він повідомив, що «з роботою непогано в медичних закладах. З надходженням великої кількості поранених останнім часом там не вистачає лікарів. Не допомогла навіть примусова мобілізація медичних працівників».

За словами Гайдая, щоб поповнити штати лікарень, «керівництво» регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних і східних областей Росії.

«Однак і там є свої труднощі. До прикладу, продовжуються бунти серед мобілізованих. Так, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму», – зауважив начальник ОВА.

Тим часом додав Гайдай, росіяни задля власної безпеки «вимкнули у Кремінній світло, а разом із ним і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу. Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах.