Проте більшість місцевих розуміє юридичну нікчемність цих папірців

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни змогли роздати свої паспорти лише 10 тисячам людей, що становить близько 1% дорослого населення. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, який створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, пише «Громадське».

Як розповіли у відомстві, такий низький рівень російської паспортизації залишається навіть попри те, що людям обіцяють разом із документом видати 10 тис. рублів.

Там також додали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни також вдаються до погроз, аби прискорити введення рубля. Зокрема, на півдні вони активно поширюють свої фейкові квитанції щодо сплати комунальних послуг в рублях.

«Проте більшість місцевих розуміє юридичну нікчемність цих папірців. Відтак росіяни вдаються до погроз», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Херсоні окупанти зібрали голів ОСББ й пригрозили «профілактичними заходами», якщо мешканці будинків не будуть платити «в інтересах РФ», зазначають у Центрі.

«Проте результату такі зустрічі не дали. Загалом, попри намагання ворога, більшість розрахунків відбуваються в гривнях. Особливо це стосується приватного сектору, який майже повністю приймає оплату в гривнях», – розповідає Центр національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія засилає пропагандистів на окуповані території для підготовки псевдореферендумів. За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), членів путінської партії «Єдина Росія» відправляють в Україну з метою підготовки так званих референдумів щодо анексії тимчасово окупованих територій.