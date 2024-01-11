У готелі на момент удару проживали 30 цивільних, з яких одинадцятеро – поранені російськими ракетами

Увечері в середу, 10 січня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків. Попередньо – ракетами системи С-300», – йдеться в повідомленні.

За його словами, серед постраждалих є четверо чоловіків віком від 31 до 38 років, семеро жінок – від 23 до 71 року. Дев’ятьох постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкому стані, вісім пацієнтів – у середньому, ще двом людям надали допомогу на місці. Повідомляється, що серед постраждалих є журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

«Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро – поранені російськими ракетами. Серед постраждалих – і турецькі журналісти», – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Він також додав, що крім готелю постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрито кримінальне провадження.

В ДСНС заявили, що рятувальниками під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб.

Харківська обласна прокуратура у Telegram згодом уточнила, що отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа.