Окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгорода

Унаслідок обстрілу російськими військами дитячого оздоровчого табору на околиці Харкова в ніч на середу, 10 січня, пошкоджено кілька будівель. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та глава ОВА Олег Синєгубов.

За їхніми словами, загалом було два влучання. Попередньо, росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгорода. У момент обстрілу в таборі нікого не було.

«Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він – у чистому вигляді терорист», – написав Терехов у Telegram.

Унаслідок удару зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу.

«Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт!», – йдеться у повідомленні Синєгубова.

Зауважимо, що впродовж останніх тижнів Росія регулярно атакує Харків та область. Станом на 9 січня через обстріли міста з 29 грудня по 8 січня у медзакладах перебували 16 поранених, є загиблі.