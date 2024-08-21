Для атак на населені пункти на Курщині росіяни застосовують керовані авібомби

Росіяни застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби на населені пункти у Курській області Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у середу, 21 серпня.

За даними Генштабу, лише за день росіяни здійснили по території власної області 17 авіаударів, випустивши 27 КАБів. Які саме населені пункти потрапили під удар росіян, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

«Також за допомогою артилерії РФ обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, окупанти також активно займають цивільні об’єкти на території Курської області. Російській військовослужбовці дислокуються на території помешкань та інших об’єктів після оголошення російською владою евакуації населення з прикордоння Курщини. Микола Олещук зазначив, що українські військові знають про переховування ворога у житловій забудові та показав відео атаки високоточними бомбами ЗСУ на місце розташування окупантів.

Нагадаємо, 20 серпня ISW повідомив про перекидання російських підрозділів з району Часового Яру на Донеччині на Курську область. За даними аналітиків, військових перекидають з менш пріоритетних прифронтових районів в Україні.