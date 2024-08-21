Кремль змушений реагувати на успіхи українських військ на Курщині

На тлі успіхів українських військових на Курщині Кремль був змушений передислокувати частину російських військ із району Часового Яру на Донеччині в Курську область. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 20 серпня.

Як повідомляється, командування російської армії передислокувало на Курщину підрозділи 11-ї бригади Повітряно-десантних військ, які раніше діяли поблизу міста Часів Яр. Кремль також перекинув у Курську область підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 22-й армійський корпус), які раніше перебували на півночі Харківської області.

В ISW стверджують, що потрібно кілька тижнів аби помітити будь-які можливі наслідки таких передислокацій для російських військ у Донецькій області.

Аналітики вважають, що російська влада у протистоянні українському наступу в Курській області значною мірою покладається на призовників, нерегулярні сили і регулярні війська, передислоковані з менш пріоритетних прифронтових районів в Україні.

ISW також зауважили, що бійці ЗСУ продовжували атакувати по всьому фронту в Курській області 20 серпня і домоглися додаткових успіхів. Вочевидь українські війська продовжують спроби остаточно знищити російські понтонні мости й аналогічне інженерне обладнання через річку Сейм приблизно за 3 км у районі Глушково.

Нагадаємо, 16 серпня Повітряні сили ЗСУ підтвердили ураження та знищення одного з трьох мостів через річку Сейм на Курщині, поблизу Глушкового. На відео, яке оприлюднили Повітряні сили, видно влучання по мосту.

Вже 18 серпня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання по ще одному мосту на Курщині – тепер біля села Званне. Атаку здійснили українською авіацією.