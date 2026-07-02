Від російського удару постраждав басейн фітнес-комплексу у центрі Запоріжжя

У четвер, 2 липня, російські окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. Вони вдарили по житловій багатоповерхівці, а також по фітнес-центру у центральній частині міста, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про загрозу застосування безпілотників по Запоріжжю місцева влада повідомила близько 14:45. Згодом у місті пролунали вибухи.

Згодом Іван Федоров повідомив, що один з ударів припав на будівлю фітнес-центру Fit Fans, розташованого на вул. Вʼячеслава Зайцева, 9а, у Воскресенському районі Запоріжжя. На сторінці фітнес-центру в інстаграмі повідомили, що тимчасово призупинили роботу.

На відео, яке поширив голова ОВА, видно момент удару по басейну фітнес-центру – на кадрах видно, що під час атаки на доріжках плавали люди.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Внаслідок атаки у даху будівлі фітнес-центру утворилася діра, пошкоджені вікна та стіни басейну.

Крім того, росіяни вдарили по багатоповерховому будинку. Там зайнялася пожежа.

Внаслідок дронової атаки у місті постраждали четверо людей. Один чоловік перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 30 червня росіяни атакували безпілотником історичний район Запоріжжя, внаслідок чого зайнялися пожежі у будинках XX століття. Через атаку у місті постраждали чотири людини.