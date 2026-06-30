Внаслідок атаки постраждала забудова

Вранці вівторка, 30 червня, росіяни атакували ударним дроном житлову забудову в історичному районі Запоріжжя. Про атаку повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужбі МВС.

Удар припав на будинки, збудовані на початку XX століття, в історичній частині Олександрівського району Запоріжжя. Поруч із місцем атаки розташований Запорізький обласний краєзнавчий музей.

Росіяни завдали удару безпілотником. Він впав на відкриту ділянку біля будинків.

«На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять легкових автомобілів», – повідомили у пресслужбі МВС.

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Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років, повідомив Іван Федоров.

Ще 10 людям, з яких троє дітей, надали психологічну допомогу. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.