Росіяни атакували дронами Воскресенську громаду

Увечері суботи, 28 березня, російські окупанти завдали дронового удару по Миколаївській області. БпЛА та уламки впали на території місця громадського відпочинку, десяток людей постраждав. Більшість із поранених – неповнолітні, повідомив у неділю, 29 березня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, росіяни атакували 28 березня Воскресенську громаду, розташовану за кілька кілометрів від Миколаєва. Зазначимо, у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух дронів до Миколаєва близько 20:00 28 березня.

Уламки БпЛА впали на території громадського місця відпочинку. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей – пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років, а також 18-річна та 40-річна жінки.

«На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості», – повідомив Кім.

У громаді пошкоджені три приватні господарства, три магазини та авто. Крім того, атака пошкодила вікна навчального закладу у Вознесенському районі та лінію електропередач. Обстріл частково знеструмив один із населених пунктів району.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по пологовому будинку в Одесі. Внаслідок атаки на місто постраждали понад десяток людей, ще двоє загинули.