Дрон влучив у пологовий будинок, де було понад 20 породіль

У ніч на суботу, 28 березня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу та Кривий Ріг. У містах є руйнування цивільної інфраструктури, загиблі та поранені.

За даними голови Одеської ОВА Сергія Лисака, росіяни атакували Одесу близько 01:50. Вибухи лунали у Приморському районі – там дрон влетів у пологовий будинок.

У пресслужбі міністерства охорони здоровʼя повідомили, що на момент атаки в пологовому перебували 33 пацієнтки, з яких 22 породіллі, а також 19 новонароджених. Зазначається що персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття.

Голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки у Хаджибейському районі частково зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені вікна в будинках у різних частинах району. Крім того, через атаку сталися пожежі у приватному секторі.

Станом на 08:00 відомо про одну загиблу внаслідок атаки людину та щонайменше 11 постраждалих – серед них одна дитина. На місцях ударів працюють комунальні служби та спецтехніка, розгорнути пункти обігріву.

Доповнено. У пресслужбі Офіс генпрокурора повідомили про смерть другої людини, яка постраждала від атаки на Одесу.

Крім того, вночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Під удар потрапило промислове підприємство.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків, ще двоє поранені. На пошкодженому обстрілом підприємстві зайнялися пожежі.