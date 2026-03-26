Руйнування в Дніпрі після ворожої атаки

Уранці четверга, 26 березня, російські військові атакували житлову забудову у середмісті Дніпра безпілотниками. Щонайменше пʼятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа в телеграмі.

За його інформацією, після атаки зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку. Пошкоджені балкони, вікна, помешкання людей та автомобілі.

Наслідки атаки російського БпЛА на Дніпро 26 березня (Фото ОВА)

У місцевих телеграм-каналах очевидці також публікували відео прольоту ворожого шахеда над річкою.

Увага: у відео присутня ненормативна лексика!

Зазначимо, близько 09:45 Повітряні сили попереджали про групу «шахедів» в напрямку Дніпра. Повітряна тривога в міста триває з 08:54.