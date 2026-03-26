У Дніпрі російські дрони влучили в багатоповерхівку, є потерпілі
На місці вибуху працюють профільні служби
Уранці четверга, 26 березня, російські військові атакували житлову забудову у середмісті Дніпра безпілотниками. Щонайменше пʼятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа в телеграмі.
За його інформацією, після атаки зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку. Пошкоджені балкони, вікна, помешкання людей та автомобілі.
Наслідки атаки російського БпЛА на Дніпро 26 березня (Фото ОВА)
У місцевих телеграм-каналах очевидці також публікували відео прольоту ворожого шахеда над річкою.
Увага: у відео присутня ненормативна лексика!
Зазначимо, близько 09:45 Повітряні сили попереджали про групу «шахедів» в напрямку Дніпра. Повітряна тривога в міста триває з 08:54.