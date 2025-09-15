У неділю, 14 вересня, російська армія масовано атакувала дронами Ніжин Чернігівської області. Унаслідок удару постраждали рятувальники, які гасили пожежу на одному з підприємств. Про це повідомили начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та ДСНС 15 вересня.

Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на підприємстві паливних матеріалів, що спалахнуло внаслідок атаки БпЛА. За даними ОВА, в лікарнях перебувають пʼятеро людей, четверо із них – працівники ДСНС.

Рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві в Ніжині 14 вересня (Фото ДСНС Чернігівщини)

Також поранення зазнав 59-річний мешканець одного із сіл Ніжинщини. Його з травмами госпіталізували до обласної лікарні. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури та бізнес.

В’ячеслав Чаус повідомив, що впродовж минулої доби РФ 42 рази обстріляла Чернігівщину, зафіксовано 81 вибух.

Під ударом опинились 20 населених пунктів. У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі, у декількох районах загорілась суха трава загальною площею майже 10 га. Усі пожежі вдалось ліквідувати.

Раніше ZAXID.NET писав, що внаслідок російського ракетного удару по сільськогосподарському підприємстві на Сумщині постраждали 12 людей, які збирали урожай.