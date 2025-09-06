Листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які поширює РФ

Уранці суботи, 6 вересня, в одному з мікрорайонів Чернігова виявили листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які росіяни скинули з безпілотника. У цих листівках окупанти закликали місцевих жителів повідомляти координати позицій Збройних сил для наведення вогню, обіцяючи за це грошову винагороду. Про це повідомила поліція області.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації», – ідеться в повідомленні.

Поліція також попередила громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.

До слова, 4 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній місії з розмінування біля Чернігова. Щонайменше двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.