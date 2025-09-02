Російська Федерація продовжує свою дезінформаційну кампанію, яку націлила на Україну та держави-члени Євросоюзу. Тут країна-агресорка намагається досягнути одразу кілька цілей: посіяти зерно зневіри в українцях, віднадити країни-партнери від допомоги нашій державі і поширити свій інформаційний вплив на тих, хто вагається.

ZAXID.NET зібрав кілька яскравих прикладів російської пропаганди за останній час. Це зібране бінго з наративів, спрямованих на залякування та поширення паніки. Далі пропонуємо оглянути тези, що їх поширюють рупори Кремля, і разом їх спростувати.

Політичного трупа замовляли?

Росіяни настільки у відчаї, що їм довелося відкопати зі скриньки Пандори…Януковича. Так-так, президент-утікач знову зʼявився в етері тамтешніх пропагандистів і заявив, що буцімто цілеспрямовано працював на зближення України з ЄС, але європейці поводилися некоректно. Крім того, експрезидент зазначив, що завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО. І додав, що вступ Києва до альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни.

«Ставив, зрештою, завдання вступу України до ЄС. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів часом, м'яко кажучи, некоректно. Не виявляли розуміння складності економічної ситуації, проявляли зарозумілість. Але процес вступу України до ЄС я контролював і рухав вперед», — заявив президент-утікач і російський пропагандист Янукович.

По-перше, на Саміті Східного партнерства 2013 року президент Віктор Янукович не підписав Угоду про асоціацію, коли в України була така можливість. Як причину він навів буцімто велику економічну невигідність для України. Це й спричинило Євромайдан.

Янукович і Азаров на Майдані під час протесту підприємців у 2010 році. Фото сайту президента України

По-друге, «економічна невигідність» якраз і настала після того, як уряд Януковича на чолі з Азаровим (Азіровим?) почав блокувати майбутнє підписання угоди. Фахівці міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings тоді наголосили, що оголошення Кабміном про зупинку підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС призведе до зменшення кредитоспроможності держави, зважаючи на її обмежені можливості запозичень в іноземній валюті для рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом в 2014—2015 роках за відсутності кредитів МВФ.

По-четверте, тоді Угода про асоціацію мала оновити спільні інституційні рамки співпраці між Україною та ЄС; сприяти поглибленню стосунків у всіх сферах; посилити політичну асоціацію й економічну інтеграцію на основі взаємних прав та обов'язків. Тобто це мала бути лише підготовка до євроінтеграції України: дискусії, реформи, зближення з іншими країнами тощо. Але вона таки не відбулася.

Звідси й випливає пункт пʼятий: навряд чи розстріли на Майдані, диктаторські закони 16 січня чи втеча до Росії була тим, що Янукович називав «шляхом до ЄС». Європейські країни, як і держави з різних куточків світу, дивилися на Україну й співчували українцям, які вкотре змушені були виборювати демократичне й світле майбутнє, битва за яке триває й досі.

А от Янукович, до речі, живе дуже навіть непогано: на крадені за свій президентський термін гроші він збудував собі «нове Межигір’я» у російському Сочі і живе там із коханкою, як писали російські опозиційні ЗМІ. Тож, мабуть, якби Кремлю було вигідно назвати Землю плоскою, Янукович з радістю би погодився (хоч навіть це й звучало більш притомно, ніж слова про те, що він хотів бачити Україну в ЄС).

Налякати Захід

Всередині вересня Росія та Білорусь планують провести спільні навчання під назвою «Запад 2025». Вони мають бути проведені у Вітебській області, на крайньому сході країни. І вже зараз Кремль інтенсифікує свою пропаганду, аби налякати не лише Україну, а й країни Заходу.

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов зазначив, що російсько-білоруські навчання «Запад-2025» супроводжуватимуться шаленою хвилею інформаційного загострення, зокрема, російські вкиди складатимуть 90% від загальної інформації. Головний розвідник країни наголосив, що такі навчання є серйозною загрозою, особливо для європейських держав, зокрема, країн Балтії.

Міноборони Білорусі

Західні країни вже готуються до цих загроз. Наприклад, Німеччина перекинула винищувачі до Польщі перед можливим конфліктом. 4 серпня, 5 німецьких винищувачів Eurofighter прибули на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький у Польщі. Речник Повітряних сил Німеччини заявив, що з вівторка ці літаки розпочнуть польоти. Заплановано, що місія триватиме кілька тижнів. Німецькі винищувачі мають допомогти польським збройним силам контролювати повітряний простір НАТО та здійснювати спостереження за можливими російськими активностями вздовж східного флангу.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела тур по країнах ЄС, що межують з Росією чи Білоруссю, включаючи відвідування збройових заводів та прикордонних об'єктів. На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом вона наголосила, що під час загроз, які лише зростають, важливо не забувати про підтримку України.

«Зростання ризиків, про які Естонія давно нас попереджала, що непокоїть Росію, тепер матеріалізувалося. Ми бачимо жорстоку війну Росії проти України, і цілком очевидно, що Путін не зупиниться. І саме тому так важливо та першочергово, щоб ми послідовно підтримували її. Непохитна підтримка України, і щоб ми дбали про власну оборонну позицію. Тож ми продовжуватимемо надавати життєво важливу політичну, економічну та військову підтримку нашому хороброму сусіду. Ми посилюємо санкції проти Росії, зокрема щодо тіньового флоту. Ми провели інтенсивну дискусію щодо тіньового флоту, і ми побачили, що нам потрібно працювати над подальшими варіантами, спираючись на досвід, який ви маєте тут, в Естонії, з тіньовим флотом, і фіни також мають з тіньовим флотом. Тож ми хочемо спиратися на ваш досвід і посилити та загострити санкції проти тіньового флоту», - зазначила європейська посадовиця.

«Ядерні» погрози

У Росії все настільки «йде по плану», що довелося розкопати не лише Януковича, а й знову витягнути на світ Божий погрози про ядерну зброю.

Цього разу топ-пропагандист Кремля Владімір Соловйов погрожував Львову. В одному зі своїх етерів він заявив, що на Яворівському полігоні можна випробувати ядерну зброю та рознести його вщент. І докоряв Львову, де офіційна влада провела ексгумацію останків російських загарбників. Заявив, що вважає, що Львів треба знести з лиця землі і побудувати новий.

«Ви би спершу росію відбудували — ту саму, де досі розбиті дороги, діряві дахи, туалети на вулиці й немає гарячої води у половини сіл», - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Та де там росіянам до власних проблем, вони про таке дбати не вміють. Займаються тим, що виходить у них «найкраще»: погрожують, лякають, убивають, сіють зерно паніки.

Саме тому важливо перевіряти всю інформацію, яку отримуєте у сучасному світі. Іноді її джерело - брехлива й цинічна російська пропаганда.