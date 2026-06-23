Росіяни завдали ударів по місту балістичними ракетами

У вівторок, 23 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки на обʼєкт цивільної інфраструктури у місті є загиблі та багато постраждалих, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними Вілкула, близько 11:00 росіяни вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури балістичними ракетами. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки виникли кілька пожеж, їх вже ліквідували.

Внаслідок атаки постраждала будівля, яка не експлуатувалася, екскаватор та автомобіль.

«На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі», – повідомив Олександр Вілкул.

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Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 19 людей. Пʼятеро із них перебувають у важкому стані. Олександр Ганжа повідомив, що 62-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані після російської атаки, ще двоє чоловіків 30 та 39 років – у важкому стані.

Доповнено 13:10. Олександр Ганжа повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 23 людей.