Залишки російського снаряда, знайденого 25 жовтня в будинку в Херсоні

Зранку 25 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона. Унаслідок ворожої атаки двоє цивільних мешканців отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



За словами керівника міста, у 64-річної жінки – уламкові поранення ніг, а в 72-річного чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма. В обох постраждалих також діагностували вибухову травму.



«Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці. На момент обстрілу вони були в приміщенні», – зазначив Роман Мрочко.

За даними обласної прокуратури, росіяни з артилерії обстріляли Херсон близько 06:40, поціливши по багатоквартирному будинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки артилерійського обстрілу Херсона 25 жовтня 2024 року (Фото прокуратури Херсонщини)

Додамо, упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 24 населені пункти та обласний центр Херсонської області. П'ятеро людей дістали поранень, є руйнування житла та критичної інфраструктури, пошкоджені приватні авто.