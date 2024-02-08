Наслідки удару безпілотників по Миколаєву

У ніч на​​​​​​ четвер, 8 лютого, російські війська вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Ворожі безпілотники фіксували в кількох областях України. Через нічну дронову атаку в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури. Влучання є також і в Миколаєві.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на щастя нічна російська атака на Одесу обійшлась без постраждалих.

Під час атаки в області працювала ППО. Також повідомлялося про потужні вибухи в Одесі.

«Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не було», – написав він у Telegram.

Про вибухи повідомляла також влада Миколаєва. Так, близько 1:30 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про влучання в місті.

«Миколаївці, тримаємось! Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон», – написав він.

Згодом він повідомив про загоряння в приватному секторі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що постраждалих станом на 02:39 не було.

Олександр Сєнкевич згодом повідомив, що в місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також приватні та багатоповерхові, офісні приміщення і приватне підприємство. Також є наслідки на території комунального підприємства. Він також оприлюднив фото руйнувань.

Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 8 лютого ворог завдав удару 17-ма БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» в Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, що 7 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки у Києві загинули четверо людей. Ще одна людина була вбита на Миколаївщині. Також відомо про загиблого на Херсонщині.