Російські окупаційні війська у середу, 24 січня, близько 16:00 обстріляли місто Гірник Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані», – написав він у Telegram та оприлюднив фото руйнувань.

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені ще 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що загиблим жінкам було 66 та 84 роки.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

«Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір – евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України», – додали в Донецькій ОВА.