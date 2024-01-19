Російські спецслужби отримують до 60% розвідданих через соціальні мережі
Щонайменше до 60% від загальної кількості розвідувальних даних, потрібних для введення війни проти України, російські спецслужби отримують завдяки моніторингу соціальних мереж. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у п’ятницю, 19 січня.
Як зазначили у відомстві, кожне необдумано залите фото чи відео може стати джерелом інформації для окупантів про діяльність Збройних сил України. Наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських захисників, а також втрата озброєння і військової техніки.
У відомстві вкотре закликали громадян не знімати та не поширювати жодної інформації про:
- роботу засобів системи ППО;
- переміщення та райони зосередження військових, озброєння та техніки;
- арсенали, бази, склади зберігання МТЗ, а також міжнародну допомогу;
- підприємства, які виготовляють озброєння чи боєприпаси, ремонтують техніку й задовольняють інші військові потреби.
Застерігають українців і від розповсюдження інформації про перебіг бойових дій чи хід виконання бойових завдань. Автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та потрапити до в’язниці.