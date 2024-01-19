Окупанти найчастіше відстежують роботу українських систем ППО, яку фіксують користувачі у соцмережах

Щонайменше до 60% від загальної кількості розвідувальних даних, потрібних для введення війни проти України, російські спецслужби отримують завдяки моніторингу соціальних мереж. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у п’ятницю, 19 січня.

Як зазначили у відомстві, кожне необдумано залите фото чи відео може стати джерелом інформації для окупантів про діяльність Збройних сил України. Наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських захисників, а також втрата озброєння і військової техніки.

У відомстві вкотре закликали громадян не знімати та не поширювати жодної інформації про:

роботу засобів системи ППО;

переміщення та райони зосередження військових, озброєння та техніки;

арсенали, бази, склади зберігання МТЗ, а також міжнародну допомогу;

підприємства, які виготовляють озброєння чи боєприпаси, ремонтують техніку й задовольняють інші військові потреби.

Застерігають українців і від розповсюдження інформації про перебіг бойових дій чи хід виконання бойових завдань. Автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та потрапити до в’язниці.