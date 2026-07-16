Внаслідок удару спалахнула пожежа в адміністративно-складській будівлі

У ніч на четвер, 16 липня, російські війська завдали балістичного удару по Києву. Під ворожим обстрілом опинилися Дарницький і Святошинський райони. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС.

Перші вибухи в столиці пролунали близько 00:48. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск балістичних ракет у напрямку Києва. Спочатку повідомлялося про одну ракету, згодом росіяни випустили ще кілька. О 01:04 у місті пролунала друга серія вибухів.

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У Дарницькому районі внаслідок удару спалахнула пожежа в адміністративно-складській будівлі. Також загорілися складське приміщення та припарковані поруч вантажівки. На цій локації загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, серед них – підліток.

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У Святошинському районі після влучання виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Там постраждали троє людей.

Станом на ранок 16 липня рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки російської атаки. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. За даними Кличка, загалом поранення дістали шестеро людей.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки Росії на Київ в ніч на вівторок, 14 липня, спалахнули пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

Тоді як в ніч на суботу, 11 липня, внаслідок атаки на столицю постраждали 11 людей, серед яких одна дитина.