Експертиза проводилася в рамках кримінальної справи Габишева про застосування насильства до співробітника Росгвардії

У Росії Якутський міський суд направив шамана Олександра Габишева на примусове лікування у «медичну організацію спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням» у кримінальній справі про застосування сили до співробітника Росгвардії.

Адвокат Габишева Олексій Прянишников уточнив, що до набуття чинності рішення суду його підзахисного помістили під варту, повідомляє «МБХ медіа».

Крім того, Прянишников повідомив, що суд виніс окрему постанову щодо адвоката Габишева – Ольги Тимофєєвої за фразу «Судилище, мені соромно брати участь в такому процесі» і за те, що вона встала з запізненням при вході судді в зал.

Експертиза проводилася в рамках кримінальної справи Габишева про застосування насильства до співробітника Росгвардії.

Раніше держобвинувачення вимагало відправити якутського шамана Габишева на примусове лікування. Прянишников пов’язував поспіх із розглядом справи з тим, що 27 липня закінчується шестимісячний термін утримання його підзахисного в психіатричному стаціонарі.

Габишева затримали та помістили в психоневрологічний диспансер через два тижні після того, як 22 січня 2021 року він заявив про черговий похід на Москву на білому коні. Приводом для затримання стала скарга лікаря диспансеру, який повідомив до чергової частини МВС Росії, що Габишев нібито не проходить плановий огляд, відмовляється від лікування і проявляє агресію.

Співробітники Росгвардії разом із медиком прибули до будинку шамана, щоб супроводити його в диспансер, після чого Габишев нібито напав на силовика з мечем. Проти нього порушили кримінальну справу про застосування насильства проти представника влади.

У березні цього року шамана визнали неосудним за підсумками психолого-психіатричної експертизи. У червні його сестра Вікторія Захарова розповідала, що Габишев скаржився на різке погіршення стану здоров’я, в тому числі на постійну слабкість, запаморочення і сонливість. Також шаман повідомив їй про збільшення кількості невідомих препаратів, які його змушують приймати.

Вперше шамана Габишева затримали 19 вересня 2019 року у російській Бурятії, коли він ішов до Москви «виганяти» президента Росії Володимира Путіна з Кремля.