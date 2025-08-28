Євгєній Гінер з 2022 року перебуває під українськими санкціями

Президенту російського ФК ЦСКА, бізнесмену Євгєнію Гінеру оголосили підозру за постачання електроенергії російським окупантам в анексованому Криму. Про це в четвер, 28 серпня, інформують Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що після окупації півострова, підконтрольну Гінеру енергокомпанію у Севастополі перереєстрували згідно з російським законодавством. Підприємство формально перереєстрували в Херсоні. Водночас російський олігарх створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих держорганах РФ.

Саме через цю «філію» у 2015-2016 роках було укладено щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам ворога.

Зокрема, компанія обслуговувала підрозділи Чорноморського флоту, ФСБ, прикордонної служби РФ, а також незаконні уряд, суди та інші окупаційні структури.

Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Таким чином російський олігарх сприяв зміцненню окупаційної влади РФ в Криму.

Наразі Євгєнію Гінеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України).

До схеми він залучив ще чотирьох людей, яким також повідомили про підозру. Один з них уже засуджений.

Нагадаємо, у травні 2023 року Україна конфіскувала активи підсанкційного російського бізнесмена Євгєнія Гінера на 3 млн доларів.

У липні того ж року стало відомо, що в Гінера конфіскували й націоналізували сім готелів мережі Premier та ще два київських ТРЦ «Метроград» та «Метрополіс». До того Україна націоналізувала майже 90% акцій компанії Pinbank, які належали олігарху.

У серпні 2023 року ДБР і СБУ оголосили підозру російському олігарху в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України). За даними слідства, у 2019 році він забезпечив будівництво Балаклавської й Таврійської ТЕС у Криму, які приєднали до електричних мереж РФ. Також Гінер забезпечив постачання значної кількості патронів російським військам під час повномасштабного вторгнення.